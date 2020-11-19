Этот тендер имеет немного меньше требований, чем предыдущий, который был объявлен, в частности, для закупки авто “для члена Кабинета министров”.

16 ноября вновь созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объявило тендер на закупку трех автомобилей ожидаемой стоимостью 2,7 млн грн. Предыдущий тендер стоимостью 3 млн грн на закупку авто Минстратегпром отменило.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на объявление в системе Prozorro.

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В объявлении указано, что один легковой автомобиль предназначен для обслуживания государственного секретаря министерства, еще два – заместителей руководителя центрального органа.

Этот тендер имеет несколько меньше требований, чем предыдущий, который был объявлен, в частности, для закупки авто “для члена Кабинета министров”. Например, отсутствуют пожелания относительно мультифункционального заднего центрального подлокотника, тонированного стекла, кожаного салона, аудиосистемы JBL.

В этом объявлении также, в отличие от предыдущего, нет требований относительно цвета авто (указывается «кроме белого»), электрорегулировка руля по высоте и глубине, электрорегулировка положения передних сидений, солнцезащитной шторки заднего стекла с электроприводом.

Ранее в Минстратегпроме пояснили, что они созданы для “заботы государства” за оборонкой. В то же время, в "Укроборонпроме" заявили о сворачивании реформы ОПК и вмешательстве со стороны Минстратегпрома.

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Автор: УНИАН