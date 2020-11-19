16 ноября вновь созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объявило тендер на закупку трех автомобилей ожидаемой стоимостью 2,7 млн грн. Предыдущий тендер стоимостью 3 млн грн на закупку авто Минстратегпром отменило.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на объявление в системе Prozorro.
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В объявлении указано, что один легковой автомобиль предназначен для обслуживания государственного секретаря министерства, еще два – заместителей руководителя центрального органа.
Этот тендер имеет несколько меньше требований, чем предыдущий, который был объявлен, в частности, для закупки авто “для члена Кабинета министров”. Например, отсутствуют пожелания относительно мультифункционального заднего центрального подлокотника, тонированного стекла, кожаного салона, аудиосистемы JBL.
В этом объявлении также, в отличие от предыдущего, нет требований относительно цвета авто (указывается «кроме белого»), электрорегулировка руля по высоте и глубине, электрорегулировка положения передних сидений, солнцезащитной шторки заднего стекла с электроприводом.
Ранее в Минстратегпроме пояснили, что они созданы для “заботы государства” за оборонкой. В то же время, в "Укроборонпроме" заявили о сворачивании реформы ОПК и вмешательстве со стороны Минстратегпрома.
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