Это, в частности, и разработка стратегии продвижения чтения, грантовой поддержки книгоиздателей, реформа управления туристической отраслью и противодействие хаотичной застройке.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о целях и планах, которые министерство планирует реализовать в ближайшем будущем.

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Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции по случаю 100 дней на должности Ткаченко сказал:

"Что в дальнейшем мы собираемся делать? Запустить проект "Большая реставрация". Его старт должен состояться в следующем году. В этом году мы будем реагировать в первую очередь на аварийные ситуации. Запустить производство сериалов на украинском языке об украинских историях, сделанных украинцами. Запустить пилотные центры культурных услуг. У нас они планируются запустить в этом году в пяти областях. Это Донецкая, Луганская, Херсонская, Черновицкая и Закарпатская области. И также (центры) креативных хабов", - отметил.

Также, по словам министра, планируется разработка стратегии промоции чтения, грантовой поддержки книгоиздателей, библиотек, запуск реформы управления туристической отраслью, продолжение противодействия хаотичной застройке территории памятников, зон охраны, продолжение реализации проекта "Путешествуй по Украине", запуск проекта по медиаграмотности, реализация программы культурных диалогов, а также масштабная реформа финансирования оплаты труда.

"Развитие народных художественных промыслов... Разрабатываем интернет-платформу по продвижению украинского языка. В Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться (культурный) "спецназ". Будем пользоваться идеями, которые уже, в принципе, используют итальянские коллеги, у них действительно есть такое подразделение. Повысить уровень художественного образования, так как в этой сфере, если мы будем говорить о будущем, нам есть что делать", - подчеркнул Ткаченко.

Как известно, 4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

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Автор: Леся Лещенко