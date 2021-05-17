Министры "на вылет"

Украинское правительство ожидает "большая чистка". "Уходят" министра МОЗ Степанова, уже подали в отставку министры инфраструктуры Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко. Имена кандидатов на вакантные места узнаем сегодня.

Кадровая «чистка» правительства – тема, горячо обсуждаемая уже несколько дней. Все началось 14 мая. Как гром среди ясного неба, появилась информация, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом «событии» журналистам сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

Еще один кандидат на вылет - министр здравоохранения Максим Степанов. Правда, в эфире одного из телеканалов он опроверг информацию о том, что написал заявление об отставке. Но в списке «увольняемых» он есть.

В Министерстве инфраструктуры УНИАН подтвердили информацию о том, что глава ведомства Криклий написал заявление об увольнении.

«Подтверждаю, что министр написал заявление об увольнении. Сейчас это вся информация», - отметили в пресс-службе ведомства.

«В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник (18 мая) на внеочередном заседании парламента», - рассказал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

По его словам, вечером 17 мая состоится заседание фракции «СН», на котором будут рассмотрены новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры. Эту информацию подтвердила и замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

«В понедельник на заседании фракции будут рассматривать возможных кандидатов на замену», – сказала она.

Кравчук не уточнила, кто именно пойдет на эту «замену», сказав только, что кандидаты на освободившиеся должности министров работают в центральных органах власти.

«В правительстве появится акцент на экономику, рост ВВП, создание рабочих мест», - прокомментировала планы на будущее Кравчук.

Ее коллега, депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина внесла в «кадровое дело» важные подробности. В своем Telegram-канале она назвала возможных кандидатов на должности «отставных» министров.

«Вместо Петрашко номинируется кандидат Любченко. Вместо Криклия - кандидат Кубраков», - написала она.

Имена кандидатов не названы, но, можно предположить, речь идет о назначении на должность министра инфраструктуры председателя «Укравтодора» Александра Кубракова, а на место Петрашко - главы налоговой службы Алексея Любченко.

Любченко в прошлом году был назначен главой налоговой без конкурса - с ним был заключен контракт на период действия карантина. Потом для назначения на должность он должен был пройти конкурсный отбор. Но таковой не состоялся. И 14 апреля 2021 Кабинет министров своим решением переназначил Любченко председателем налоговой службы еще на пять лет.

Александр Кубраков возглавляет Госагенство автомобильных дорог с 19 ноября 2019 года. Свою должность он «отвоевал» на кадровом конкурсе.

Как утверждает глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, и Любченко, и Кубраков согласились с предложением возглавить ведомства.

«На Министерство экономики планируется как кандидат действующий глава налоговой, господин Любченко. На Министерство инфраструктуры - бывший наш коллега, действующий председатель «Укравтодора» Кубраков», -подтвердил он в эфире одного из телеканалов. На вопрос - согласились ли кандидаты возглавить министерства, Арахамия ответил «да».

Отставные

Игоря Петрашко Верховная Рада назначила министром экономики 17 марта 2020 года. До этого, с апреля 2013 года, он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка. В 2007-2003 годах работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанке России».

Владислав Криклий занимает должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – Кабмина Дениса Шмыгаля. В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку «Слуги народа». С 2015 года возглавлял Главный сервисный центр МВД.

Кстати, к этим министрам никогда не звучали претензии. Возглавляемые ими ведомства не засветились в громких скандалах и не попадали под яростный огонь критики, в отличие от ведомства их «коллеги по несчастью» Максима Степанова - МОЗ.

Интрига остается

В кулуарах власти говорят о том, что на самом деле кадровая перестановка может коснуться пяти министерств. Заявления об отставке, помимо озвученых, ожидаются от министра финансов Сергея Марченко и экологии Романа Абрамовского.

Сейчас полным ходом идет сбор депутатских голосов, чтобы протолкнуть увольнения в Верховной Раде. И желающих занять освобождающиеся кресла немало.

Вероятно, все встанет на свои места после 18 мая и внеочередного заседания парламента. Тогда и будет понятно: почему убрали «старых» министров, причем в разгар коронаризиса, который продолжает наносить удар за ударом по экономике страны? Что придется исправлять «новым» министрам?

Не хотелось бы, чтобы эти вопросы остались без публичных ответов.

Ведь, традиционно, кадровые перестановки всегда «зависают» в кулуарах. Также их привычно «лепят» к новому этапу реформ. А на деле, как правило, все сводится к тому, чтобы посадить в кресла более лояльных к власти людей, за спинами которых, опять-таки, стоят «лояльные» олигархи.

Нана Черная

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