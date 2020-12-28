Офис генерального прокурора обязан внести сведения в ЕРДР по установлению фактов о сознательном целенаправленном геноциде украинского народа из-за недофинансирования медицинской сферы.

Соответствующее заявление подал народный депутат Андрей Деркач, сообщается в его Telegram-канале.

В своем заявлении народный депутат требует от Офиса генерального прокурора внести сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, взять под личный контроль расследование дела и сообщить о результатах рассмотрения заявления.

«По информации Министерства здравоохранения Украины Государственный бюджет Украины на 2021 предусматривает лишь половину из необходимого финансирования, что крайне негативно отразится на оказании услуг населению в медицинской сфере и повлечет за собой многочисленные жертвы от пандемии», – пишет в заявлении Андрей Деркач.

Нардеп Деркач также отмечает, что принятым бюджетом на 2021 на обслуживание долгов заложено на 2 млн больше расходов, чем на сферу здравоохранения. И это в условиях пандемии СOVID-19, не говоря уже о ежегодном росте смертей от сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии, лечение которых в Украине находится на крайне низком уровне.

Как сообщалось ранее, в средствах массовой информации появились публикации с интервью министра Марченко, в котором он сообщает, что заведомо урезал бюджет медицинской сферы.

«Нельзя манипулировать этими вещами и определять, что эта сфера (медицина) должно быть приоритетной. Если бы мы приняли тот бюджет, который предлагал мой коллега министр здравоохранения Степанов, мы должны были бы где-то забирать эти средства. Залезть в карманы педагогов или пенсионеров...», – цитирует интервью Марченко Деркач.

По словам Андрея Деркача, Марченко в интервью фактически оформил «явку с повинной», сообщив, что сознательно урезал бюджет медицинской сферы, не обращая внимания на мировую пандемию и внутренние показатели заболевания СOVID-19.

«Указанные факты, которые должны быть проверены следственным путем, свидетельствуют о сознательном, целенаправленном геноциде украинского народа, для так называемого дальнейшего «уменьшения бюджетной нагрузки», – отмечает Деркач.

Также, как отметил народный депутат Андрей Деркач, действия Марченко противоречат Конституции Украины, где определено, что Украина является независимым, социальным, правовым государством, в котором человек, его жизнь, здоровье и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью, а также то, что государство отвечает перед человеком за свою деятельность.

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Автор: УНИАН