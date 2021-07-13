Людмила Давыденко борется за возвращение контроля над СП "Агродим", что на 100% принадлежало Валентине Давыденко.

Людмила Давыденко, которая была женой найденного в прошлом году убитым нардепа Валерия Давыденко, обратилась к министру агрополитики Роману Лещенко.

В обращении, которое она опубликовала в своем Facebook, вдова политика просит министра и других известных лиц не посещать мероприятие “Кернела” 15 июля 2021 года в селе Фарбованое на Киевщине.

По мнению Людмилы Давыденко, агрохолдинг "Кернел", принадлежащий Андрею Веревскому, постоянно нарушает законы, поэтому участие министра в мероприятии может восприниматься как поддержка таких действий со стороны государства.

Читайте такжеЦИК отказалась регистрировать кандидатом вдову погибшего нардепа Давыденко, она обратилась за помощью к Зеленскому и Авакову – СМИ"Я призываю вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых проблемных участников украинского аграрного рынка!", – отмечает Давиденко.

"Приняв участие в "аграрном ринге", вы, тем самым, дадите повод компании, которая грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия имеют поддержку со стороны государства!

Выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", Вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, которые несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены как кандидаты на включение в санкционные списки!

Я призываю других потенциальных участников "ринга" – Тимофея Милованова, Игоря Мазепу, Андрея Онистрата, Николая Горбачева, Екатерину Конащук, Ивана Слободяника, Михаила Соколова - также отказать"Кернел". Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности!

Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!"- говорится в тексте обращения.

Людмила Давыденко борется за возвращение контроля над СП "Агродим", что на 100% принадлежало Валентине Давыденко. В 2019 году между СП "Агродом" и "Кернел Групп" было заключено соглашение об обеспеченном займе. Однако в 2020 году, вскоре после трагической гибели Валерия Давыденко, контроль над 76% "Агродома" перешел к структурам и лиц, связанных с "Кернел Групп". Никакой компенсации за утраченные корпоративные права мать Валерия Давыденко, которой принадлежали указанные акции, не получила, – комментируют ситуацию юристы семьи Давыденко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко