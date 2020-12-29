Профильный комитет рекомендует парламенту принять закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает Верховной Раде принять закон, предусматривающий усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании метрополитенов, аэропортов, вокзалов и других жизненно важных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в Facebook.

Законопроектом «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» (регистрационный номер №3911) предусмотрено, что кроме лишения свободы от 2-х до 6-ти лет ввести дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Кроме того, предлагается, если такое же нарушение совершили повторно или если объектами псевдоминирования стали критически важные объекты инфраструктуры, здания органов государственной власти, учреждения здравоохранения или образования - нарушителя могут лишить свободы от 4-х до 8-ми лет с возможной конфискацией имущества.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО по инновационному развитию Украины

Отмечается, что сейчас конфискация имущества за ложное сообщение о минировании законодательством не предусмотрена.

Также статья 259 УК Украины дополняется примечанием с определением термина «критически важные объекты инфраструктуры»: к таким объектам относятся предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности (деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или оказанием услуг), имеющие большое значение для экономики и промышленности, для безопасности населения.

По этому поводу приводятся данные Национальной полиции: уже в первом квартале 2020 года открыто 213 дел, предусмотренных статьей 259 УК Украины, и их количество растет. При этом сообщения имеют комплексный характер: одновременно сообщается о заминировании десятков объектов, в частности учреждений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения.

"Вывод из строя или нарушение функционирования таких объектов может негативно повлиять на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, привлекая значительное количество специальной техники и личного состава, вынужденно отвлекая от выполнения основных служебных задач", - отмечают в Нацполиции.

4 ноября Верховная Рада Украины приняла этот законопроект в первом чтении. За это решение проголосовали 235 народных депутатов.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк