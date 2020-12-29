Комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает Верховной Раде принять закон, предусматривающий усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании метрополитенов, аэропортов, вокзалов и других жизненно важных объектов.
Об этом сообщает пресс-служба парламента в Facebook.
Законопроектом «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» (регистрационный номер №3911) предусмотрено, что кроме лишения свободы от 2-х до 6-ти лет ввести дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Кроме того, предлагается, если такое же нарушение совершили повторно или если объектами псевдоминирования стали критически важные объекты инфраструктуры, здания органов государственной власти, учреждения здравоохранения или образования - нарушителя могут лишить свободы от 4-х до 8-ми лет с возможной конфискацией имущества.
Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО по инновационному развитию Украины
Отмечается, что сейчас конфискация имущества за ложное сообщение о минировании законодательством не предусмотрена.
Также статья 259 УК Украины дополняется примечанием с определением термина «критически важные объекты инфраструктуры»: к таким объектам относятся предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности (деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или оказанием услуг), имеющие большое значение для экономики и промышленности, для безопасности населения.
По этому поводу приводятся данные Национальной полиции: уже в первом квартале 2020 года открыто 213 дел, предусмотренных статьей 259 УК Украины, и их количество растет. При этом сообщения имеют комплексный характер: одновременно сообщается о заминировании десятков объектов, в частности учреждений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения.
"Вывод из строя или нарушение функционирования таких объектов может негативно повлиять на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, привлекая значительное количество специальной техники и личного состава, вынужденно отвлекая от выполнения основных служебных задач", - отмечают в Нацполиции.
4 ноября Верховная Рада Украины приняла этот законопроект в первом чтении. За это решение проголосовали 235 народных депутатов.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Международные эксперты советуют не спешить с радикальной судебной реформой
- Лерос обвинил помощника Тищенко в "замінуванні" Александровской больницы, тот в ответ назвал это фейком
- В Одессе первоклассница "заминировала" школу ради игры с котом
- В ТРЦ и нескольких супермаркетах Киева ищут взрывчатку-СМИ
- Во Львовской области задержали "минера" ночного клуба
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram