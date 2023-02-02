Львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, передает Суспільне.

Суд принял это решение 1 февраля во время рассмотрения апелляции на решение Яворивского районного суда, который 7 декабря 2022 года на год запретил Атрошенко занимать свою должность. Апелляционный суд оставил в силе штраф в 6,8 тыс. грн, зато дополнительный штраф 3,4 тыс. грн отменил.

Сторона защиты с решением суда не согласна. Свидетель водитель Александр Коробко, настаивал на том, что инициатива по пересечению границы и обмену автомобиля Tesla на служебное авто Toyota Camry, которое официально закреплено за водителем, принадлежит ему.

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Напомним, Владислав Атрошенко 2 июля 2022 года пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец". После запрета выезда ГНСУ в военное время, мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.