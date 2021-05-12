Советник главы ОП напомнил, что Мендель все равно останется в команде президента, только сосредоточится на вопросах оперативного и профессионального взаимодействия с иностранными СМИ.

Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента Украины, замена ей пока ещё не найдена.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Стране».

«Юлия Мендель продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря президента в течение двух недель. Возможно, ещё какое-то время займёт процесс передачи дел. Очевидно, что этот «условный» период ещё не закончился. Плюс - были длинные выходные, что также несколько удлиняет период перехода и самой Юлии, и нового человека на иные функционалы», - отметил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что Мендель все равно останется в команде президента, только сосредоточится на вопросах оперативного и профессионального взаимодействия с иностранными СМИ.

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«Для Украины - это, вне всяких сомнений, важнейшее направление... Отдельно ещё раз подчеркну, что функционал пресс-секретаря президента будет несколько пересмотрен и станет строже – обязательные комментарии от имени президента, корректная работа с журналистами в выездных пулах, ситуационные и офисные брифинги. Время и скорость развития публичных коммуникаций требует от нас постоянных корректив, и я не сомневаюсь, что качество работы и Юлии, и нового пресс-секретаря станет выше», - добавил советник главы ОП.

По его словам, выбор кандидатур на позицию пресс-секретаря президента проходит прямо сейчас.

«Есть много соответствующих требований к профессиональным навыкам. Сам отбор чуть затруднён из-за карантинных ограничений. Поэтому все процессы могут идти не так быстро, как хотелось бы. Но в самое ближайшее время результаты отбора будут финализированы», - сказал Михаил Подоляк.

Увольнение Юлии Мендель: что известно

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского и займет новую должность, сообщил Подоляк.

По данным СМИ, пресс-секретарь пытается уйти с должности уже в третий раз.

Мендель стала спикером Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его избрания президентом Украины.

До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо", "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с изданиями The New York Times и Politico.

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Автор: Денис Прядко