Риторика Медведчука, как приближенного Путина, говорит о нежелании Кремля вести переговоры о прекращении войны и прямо отображает планы на счет соседней страны.

Предатель Украины, кум российского диктатора Путина и экс-глава запрещенной "ОПЗЖ" Виктор Медведчук отрицал суверенитет Украины и прямо призвал к ее аннексии.

На это в свежем отчете обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW). Там отметили, что Медведчук написал статью, в которой призвал своего кума "вернуть свои исторические земли" и даже добавил карту, где все украинские территории к востоку от Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей обозначены как часть "исторической России".

Предатель назвал независимость Украины "ошибкой истории", которая должна быть исправлена через оккупацию Россией. Он также высказал мнение, что западная поддержка Киева направлена на уничтожение РФ изнутри, а граждан Украины считает "современными варварами", которых Путин должен "спасти".

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Аналитики Института подчеркнули, что заявления Медведчука прямо отражают стратегическую политику Кремля в отношении Украины. "Риторика Медведчука, как представителя российской элиты, тесно связанной с Путиным, говорит о нежелании Кремля вести переговоры с Украиной и Западом и его принципиальный отказ признавать легитимность украинского государства", - пояснили аналитики слова предателя Украины.

Дело Медведчука в Украине

12 апреля 2022 года СБУ задержала Виктора Медведчука при попытке побега из Украины. 21 сентября того же года в рамках обмена военнопленными Медведчука передали российской стороне в обмен на украинских защитников Мариуполя, в частности, бойцов полка "Азов".

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский издал указ, которым лишил Медведчука украинского гражданства.

В мае этого года в Киеве задержали соратников Медведчука, которые работали в известном СМИ-проекте. В частности, была разоблачена подпольная ячейка прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук.

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