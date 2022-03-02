Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

В течение 14 часов российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и убивать мирное население.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Есть жертвы среди детей. Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов.

"Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов. Разрушена школа и общежитие для переселенцев. Россияне устроили настоящий кровавый террор. Мариуполь не забудет и не простит. Путинских фашистов нужно остановить", — говорится в сообщении.

По уточненным данным Донецкой ОГА, с начала вторжения российских войск на территорию Украины в результате обстрелов Мариуполя было ранено 138 мирных жителей.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.