Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
В течение 14 часов российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и убивать мирное население.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
Есть жертвы среди детей. Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов.
"Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов. Разрушена школа и общежитие для переселенцев. Россияне устроили настоящий кровавый террор. Мариуполь не забудет и не простит. Путинских фашистов нужно остановить", — говорится в сообщении.
По уточненным данным Донецкой ОГА, с начала вторжения российских войск на территорию Украины в результате обстрелов Мариуполя было ранено 138 мирных жителей.
Война против Украины:
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