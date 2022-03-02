В результате обстрелов Мариуполя ранены более ста мирных жителей. Есть жертвы среди детей.

В течение 14 часов российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и убивать мирное население.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Есть жертвы среди детей. Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов.

"Значительные повреждения получили роддом и десятки жилых домов. Разрушена школа и общежитие для переселенцев. Россияне устроили настоящий кровавый террор. Мариуполь не забудет и не простит. Путинских фашистов нужно остановить", — говорится в сообщении.

По уточненным данным Донецкой ОГА, с начала вторжения российских войск на территорию Украины в результате обстрелов Мариуполя было ранено 138 мирных жителей.

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