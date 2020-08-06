Лукашенко назвал условие выдачи Украине задержанных "вагнеровцев"

Президент Беларуси также заявил, что считает ситуацию с боевиками недопустимой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие для выдачи Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, боевиков выдадут, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло. И стоять, думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину", - заявил он.

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По словам Лукашенко, страна, которая запрашивает экстрадицию подозреваемых, "должна доказать вину этих людей: что этот убил этого, что стреляли и так далее, и тому подобное".

Приезд "вагнеровцев" в Беларусь Лукашенко назвал "недопустимым и отвратительным". "Особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей", – заключил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 – неподалёку от Минска и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

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Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. Позже президент Владимир Зеленский попросил белорусского коллегу об экстрадиции боевиков.

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