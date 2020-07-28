Резников прокомментировал решение Кучмы прекратить участие в ТКГ

В настоящее время ожидается указ президента о назначении нового председателя украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал решение представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы прекратить участие в деятельности ТКГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время онлайн-дискуссии о вызовах в сфере безопасности и политических вызовах Минского процесса и переговоров в "нормандском формате".

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Вице-премьер отметил, что Кучма шесть лет занимается переговорами в Минске и уже давно сообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что готов к определенной ротации в ТКГ.

Также Резников отметил, что Зеленский еще в мае официально заявлял о том, что Кучма просит рано или поздно предоставить ему возможность уйти на отдых. "Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию", - сказал Резников и добавил, что до издания этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.

Вице-премьер сказал, что именно решением президента Украины будет определен новый глава украинской делегации.

"Я бы очень хотел, чтобы также это был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, которого бы можно было называть патриархом, скажем так, для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к Минскому процессу как безальтернативной сегодня площадке, которая обеспечивает решения "нормандского формата". Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Зеленский поблагодарил Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

По словам главы государства, он с уважением относится к решению Кучмы прекратить участие в деятельности ТКГ.

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