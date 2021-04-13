В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заметил определенное отличие новой агрессии России по сравнению с ее поведением с начала 2014 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Руки прочь от Украины": в Европарламенте жестко обратились к Путину

"В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году – в заявлениях российских чиновников начали звучать угрозы уничтожить Украину как государство", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что западные страны поддерживают позицию Украины и их реакция на решение Кремля совсем иная, чем в начале войны на Донбассе.

Сейчас министр находится в Брюсселе, где должно состояться внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО. Глава МИД планирует встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Также известно, что на заседании будет госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Обострение конфликта РФ с Украиной: реакция мира

В Брюсселе 13 апреля состоится заседание Комиссии Украина-НАТО при участии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Участники заседания обсудят обострения Россией ситуации безопасности вдоль украинско-российской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель в день проведения Комиссии Украина - НАТО.

Комиссия Украина-НАТО (КУН) является высшим органом, который принимает решение относительно развития отношений Украины и Альянса и направляет меры практического сотрудничества. Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская