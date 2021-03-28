Глава МИД подчеркивает, что

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата (Украина, Россия, Франция и Германия).

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Об этом он написал в авторской колонке для Le Figaro, сообщили в пресс-службе МИД.

"Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров «нормандской четверки» или ТКГ, но и на передовой», - отметил Кулеба.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон «имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь до справедливого и прочного мира».

Как сообщал УНИАН, 25 марта глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что назвать дату встречи лидеров стран «нормандской четверки» проблематично.

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Автор: Светлана Закелова