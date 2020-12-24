Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Украине нужен «серьезный, предметный, спокойный» разговор об отношениях с РФ, несмотря на эмоциональные реакции в обществе на эту тему.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что краткосрочная цель Украины в отношениях с Российской Федерацией - это выход на принцип мирного сосуществования.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в ходе онлайн брифинга.

«Без стратегии отношений с Российской Федерацией мы не можем гарантировать нашу безопасность и четко выстраивать стратегические перспективы развития нашей экономики, даже если взять, например, вопросы экономического транзита через Российскую Федерацию или тех экономических ограничений, которые может вводить Российская Федерация по доступу украинских товаров на ее рынок», - заявил Кулеба.

По его словам, Украине «нужно научиться жить с той Россией, которую мы имеем под боком».

«И для этого нужно очень трезво, с холодным умом на нее посмотреть. Я могу абсолютно ответственно сказать, что понимание необходимости этой стратегии есть не только в Министерстве иностранных дел. И я говорю с коллегами и в правительстве, и в Совете национальной безопасности и обороны Украины, мы говорим об этом, и есть определенные наработки, и Национальный институт стратегических исследований недавно опубликовал такой концептуальный документ относительно подходов к построению отношений с Российской Федерацией», - сказал министр.

«Лично я считаю, - это мое мнение, это то, с чем я как министр вхожу в разговор с коллегами на эту тему - я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с Российской Федерацией - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной. Это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, восстановить нашу территориальную целостность, но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже если мы достигнем этого результата, и стратегические цели России в отношении Украины останутся неизменными, а это деструктивные, разрушительные силы. Поэтому выход на принцип мирного сосуществования отвечал бы интересам Украины», - подчеркнул Кулеба.

«Потом с изменением политики, и это уже долгосрочная цель, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, украинского суверенитета, украинского существования как части западного мира, члена НАТО и Европейского Союза - мы можем перейти к принципу сосуществования, то есть сосуществования, когда мы будем просто терпеть друг друга, что называется, и смотреть на новые возможности, а затем можно будет заглянуть дальше и смотреть на что мы можем выходить с РФ», - добавил глава МИД.

Он отметил, что Украина не может изменить свое географическое положение, и это главное, что все должны осознавать.

«Очень трудно поднимать эту тему в широком контексте, поскольку мы видим эмоциональную реакцию общества на любой разговор о России, но серьезный, предметный, спокойный разговор о России Украине нужен», - подытожил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко