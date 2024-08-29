Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что давал показания в уголовном производстве, открытом НАБУ и СБУ по факту хищения государственных средств при закупке бронежилетов государственной компанией в марте-апреле 2022 года и сейчас проходит по делу в качестве свидетеля.

Об этом чиновник сообщил в интервью BBC.

На вопрос журналистки, допрашивался ли он по этому делу, глава НЭК ответил утвердительно. А также подтвердил, что сейчас имеет статус свидетеля в этом производстве.

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"Я давал показания", - ответил чиновник.

Кудрицкий назвал открытые НАБУ уголовные производства "старыми делами" и заверил, что закупка бронежилетов государственной компанией происходила якобы по рыночной стоимости.

"Мы купили их за 16 400 гривень. Знаете, в чем нас обвиняют? В том, что мы не провели маркетинговое исследование должным образом. В марте 22-го года. И в том, что цена завышена в два раза. Если наша цена была с НДС 16 400, и она завышена в два раза, значит, она должна была быть 8200? Просто очень легко поднять цены периода марта-апреля 2022 года и посмотреть бронежилет 4-го класса. Кто его мог купить и когда за 8200 гривень?" - заявил чиновник.

Напомним, недавно была опубликована отчетность волонтерского фонда "Вернись живым" за апрель 2022 года, в которой указывается, что волонтеры закупали в тот же период бронежилеты такого же класса по цене 6 тысяч гривен за единицу, что почти втрое дешевле, чем закупка НЭК "Укрэнерго". В конце июня 2024 года НАБУ и СБУ задержали начальника департамента безопасности "Укрэнерго" Сергея Тоцкого, который, по данным следствия, был непосредственным куратором закупки бронежилетов. Впоследствии выяснилось, что он является сыном генерал-майора Владимира Тоцкого, экс-заместителя председателя СБУ времен Януковича и одного из организаторов штурма Майдана, который после Революции достоинства бежал в Россию и является одним из ключевых подозреваемых по делу Майдана, расследование которого завершило ГБР.