22 июля Зеленский освободил Сеника от должностей посла Украины в Сингапуре, Брунее Даруссаламе и Новой Зеландии.

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур.

Читайте такжеУкраину представят в Глобальном центре инноваций Интерпола в СингапуреСоответствующий указ № 498/2020 размещен на сайте главы государства.

Указ датирован 13 ноября.

22 июля Зеленский освободил Дмитрия Сеника от должностей посла Украины в Республике Сингапур, Брунее Даруссаламе и Новой Зеландии.

Зеленко - кадровый дипломат и работает в системе МИД с 2002 года. Работала в Посольстве Украины в Республике Австрия и Постоянном представительстве при международных организациях в Вене, дважды - в Посольстве Украины в ФРГ. В 2018 году заняла должность пресс-секретаря МИД Украины.

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Автор: Таня Поляковская