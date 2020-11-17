По словам заместителя гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарины Матерновой, международное сообщество заинтересовано в предоставлении помощи Украине.

В Европейской комиссии считают, что Украина путем перезагрузки судебной реформы может решить "конституционную дилемму", вызванную решением Конституционного суда по е-декларированию.

Читайте такжеВ Раде рассказали о работе над законопроектами для выхода из конституционного кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова сказала во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу".

Она заявила, что сейчас в Украине наблюдается "конституционная дилемма", поскольку был существенно лишен полномочий один из ключевых субъектов антикоррупционной инфраструктуры - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, созданное благодаря сотрудничеству украинской власти с международными партнерами и с участием представителей гражданского общества. В частности речь идет о декларировании активов и отмене статьи о наказании за недостоверное декларирование.

По убеждению Матерновой, нет легкого ответа, но можно попробовать найти путь урегулирования ситуации.

"Я считаю, что можно найти выход через перезапуск судебной реформы, которая будет учитывать различные ее элементы", - отметила Матернова.

По ее словам, международное сообщество заинтересовано в предоставлении помощи Украине.

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КС со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко