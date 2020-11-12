Президент уверяет, что весь процесс перезапуска будет максимально прозрачным с привлечением всего общества.

Первые результаты работы комиссии по правовой реформе, в частности, по перезагрузке Конституционного Суда Украины будут представлены уже через неделю.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении из больницы «Феофания», опубликованном на его странице в Facebook.

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Он отметил, что будет говорить «об 11 человеках, многоходовках, аферах, авантюрах».

«Нет, это 11 друзей Оушена. Это ремейк, созданный при поддержке КСУ - 11 друзей Тупицкого (речь идет о главе Конституционного суда Украины - УНИАН). Актеры не хуже голливудских звезд, я считаю, по крайней мере. Судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает талантом Джорджу Клуни или Брэдди Питу», - сказал Зеленский.

«Если без шуток, то 11 судей КСУ действительно своими решениями могли отменить важные реформы и оставить Украину без важной финансовой поддержки», пояснил президент.

Зеленский отметил, что украинскому обществу и стране такие «сюжетные повороты точно не нужны». Глава государства заявил, что судьям КСУ «ничего не удастся - пока мы потушили пожар, но спички остались в руках вредителей в мантиях».

Президент напомнил, что вчера состоялось заседание Комиссии по правовой реформе с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов и послов стран международных партнеров.

«Все мы работаем над комплексными решениями для восстановления доверия ко всей судебной системе в целом и перезапуска КСУ, в частности",- сказал Зеленский.

При этом он добавил, что надо решать проблему системно, чтобы «у продюсеров этого кино не было возможности сделать из ситуации многосерийную мыльную оперу».

Зеленский подчеркнул, что первые результаты работы Комиссии по правовой реформе будут представлены уже через неделю.

Он заверил, что весь процесс будет максимально прозрачным с привлечением всего общества. Он отметил, что сегодня, согласно некоторым исследованиям, уровень доверия украинцев к суду «лишь немного лучше, чем уровень их доверия к каналу Russia Today (RT).

«Это надо менять, особенно когда мы говорим о судьях Конституционного суда, которые ежемесячно получают зарплату 14 тыс. долларов каждый - это больше, чем зарплата за год у большинства граждан Украины, и, кстати, президента Украины также», - добавил Зеленский.

Конституционный кризис в Украине

11 ноября во время заседания обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы Зеленский предложил провести аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ в Украине.

Кроме того, президент поставил задачу разработать конкретные пути для выхода из нынешнего конституционного кризиса, а также для восстановления доверия общества к судебной власти.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

По оценке президента Зеленского, решением Конституционного суда с 27 октября относительно электронного декларирования фактически была "обнулена" вся система борьбы с коррупцией в Украине.

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Автор: Надя Пришляк