В конце 2020 года Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО. Его туда назначал бывший президент Порошенко.

Главной причиной увольнения генерала Вооруженных сил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны является его нелояльное отношение к власти.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации на минских переговорах Алексей Арестович, пишет "Апостроф".

Увольнение Кривоноса, говорит Арестович, не было неожиданным и ему предшествовала череда событий.

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"Секретарь СНБО Алексей Данилов за несколько месяцев до этого подготовил представление об увольнении Кривоноса, но ему давали шанс. Когда человек работает в государственном органе и критикует президента, это неделовое поведение, это неэтично", - отметил Арестович.

Он добавил, что Кривоноса отстранили из группы, которая занималась разработкой закона "О территориальной обороне" еще год назад - в декабре 2019 года.

"Все это время, как говорят представители СНБО, он вел себя очень нелояльно, он не появлялся на работу. А месяц пребывания на посту Кривоноса стоило украинскому народу 200 тысяч гривен", - отметил Арестович.

Кривоноса уволили из СНБО: что произошло

Сергей Кривонос - генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины.

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12 марта 2019 года Порошенко назначил Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

29 декабря Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Автор: Юрий Годован