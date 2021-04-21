Политик хочет сказать конкретно Путину, что думает о политической элите сегодняшней России, ее целях и миссии.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не отказался бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках переговоров по Донбассу.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

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На вопрос, хотел бы он увидеться с Путиным, Кравчук ответил: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что сказать Путину и с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерично раздувают ненависть к Украине".

Он разграничил политическую роль Беларуси и Украины в повестке дня Кремля.

"У России, как писал Солженицын, нет друзей. У нее либо враги, либо холуи. Вот Украина с Зеленским для них враг, а Лукашенко с Беларусью – холуи. Вот вам две страны, две позиции российского руководства", – пояснил Кравчук.

Политик хочет сказать конкретно Путину, что думает о политической элите сегодняшней России, ее целях и миссии.

"Есть о чем говорить, и это уже наша задача. Потому что когда я слушаю сегодня наши некоторые каналы и политиков ... (они – УНИАН) не поняли, где сегодня враг. А он уже на пороге. Не где-то далеко, а у нас в Украине", – отметил глава украинской делегации.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская