В парламенте наблюдается уменьшение количества депутатов, больных COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам во время визита в Германию.
Он напомнил, что с 3 по 6 ноября депутаты будут работать в пленарном режиме.
"По состоянию на сегодняшний день более 60 народных депутатов болеют или переболели. Если мы посмотрим за этот промежуток времени, то у нас положительная динамика - у нас меньше депутатов, заболевших, чем было на крайней нашей пленарной неделе (29-30 сентября УНИАН)", - добавил спикер.
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Разумков также сообщил, что более 50 работников аппарата парламента или переболели COVID-19, или болеют сейчас.
По его словам, принят ряд мер, в частности, часть сотрудников аппарата Верховной Рады "работают в удаленном режиме, но, к сожалению, полностью уберечься от такой проблемы как COVID мы также не можем".
30 сентября Разумков заявил, что за последние несколько дней COVID-19 заболели около 10 депутатов и работников аппарата ВР.
В тот же день парламентарии внесли изменения в календарный план работы ВР, отменив ряд пленарных заседаний и фактически пошли на карантин.
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