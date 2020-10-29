Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в парламенте положительная динамика - сейчас болеют меньше депутатов, чем во время последней пленарной недели.

В парламенте наблюдается уменьшение количества депутатов, больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам во время визита в Германию.

Он напомнил, что с 3 по 6 ноября депутаты будут работать в пленарном режиме.

"По состоянию на сегодняшний день более 60 народных депутатов болеют или переболели. Если мы посмотрим за этот промежуток времени, то у нас положительная динамика - у нас меньше депутатов, заболевших, чем было на крайней нашей пленарной неделе (29-30 сентября УНИАН)", - добавил спикер.

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Разумков также сообщил, что более 50 работников аппарата парламента или переболели COVID-19, или болеют сейчас.

По его словам, принят ряд мер, в частности, часть сотрудников аппарата Верховной Рады "работают в удаленном режиме, но, к сожалению, полностью уберечься от такой проблемы как COVID мы также не можем".

30 сентября Разумков заявил, что за последние несколько дней COVID-19 заболели около 10 депутатов и работников аппарата ВР.

В тот же день парламентарии внесли изменения в календарный план работы ВР, отменив ряд пленарных заседаний и фактически пошли на карантин.

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Автор: Надя Пришляк