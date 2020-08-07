Кабмин будет работать в чрезвычайном режиме из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Завтра планируется провести внеочередное заседание Кабмина, где планируется рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны.

Кабинет министров Украины с завтрашнего дня переходит на чрезвычайный режим работы из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации в стране.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на Правительственном портале.

Комментируя решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности, Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

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«Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1 тыс. 453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране», - заявил премьер-министр.

Кроме того, отмечается, что завтра, 8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабмина, где планируется рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у рекордного количества людей - 1 453. Также известно, что 531 пациент выздоровел вчера, а 33 - умерли от осложнений. Рекордное количество больных в Украине фиксируют третьи сутки подряд.

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