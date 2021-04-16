В свою очередь министр обвинил народных депутатов в "дешевом пиаре" на смертях людей.

Депутаты передали министру здравоохранения Максиму Степанову погребальные цветы от родственников умершего от COVID-19 мужчины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству в сессионном зале парламента народный депутат Украины Ольга Стефанишина (фракция "Голос") отметила, что сегодня в Киеве хоронят 68-летнего мужчину, который скончался от COVID-19.

По ее словам, хоть он и был болен сахарным диабетом, но чувствовал себя хорошо. Три недели назад мужчина пришел к семейному врачу, чтобы провакцинироваться от COVID-19, но ему сказали, что вакцины нет. Через несколько дней он заболел и умер.

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Стефанишина отметила, что это вина Степанова, что в Украину не поставили вакцины. Она принесла к трибуне парламента, где выступал Степанов, цветы с черной лентой, отметив: «Это вам погребальные цветы, которые родственники умершего вам передали».

Она поставила их на трибуну парламента, но через несколько минут народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова их забрала.

В ответ Степанов отметил, обращаясь к Стефанишиной, чтобы она для себя ответила, что именно она сделала для того, чтобы этих смертей от COVID-19 не было.

"Не надо манипулировать смертями людей. COVID-19 - это тяжелая болезнь, которая уносит жизни. Не надо использовать смерти людей для манипуляций и своего дешевого пиара", - отметил министр.

Во время этих его слов депутаты фракции "Голос" скандировали: "Позор".

Коронавирус в Украине: что известно

За сутки 15 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 17479 человек. Среди новых пациентов - 709 детей и 378 медработников. Зафиксировано 438 летальных случаев, 12054 пациента выздоровели. В больницы попали 4348 человек с подозрением или диагнозом COVID-19.

За 15 апреля в Украине сделали 13520 прививок против COVID-19. В целом от начала вакцинальной кампании прививали 432817 людей.

Украина сейчас на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м по количеству смертей от коронавируса, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Автор: Надя Пришляк