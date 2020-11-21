Путин продлил контрсанкции, в том числе против Украины

В августе 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ.

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2021 года действие своего указа о «продуктовом эмбарго» в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе Украины. Читайте такжеВ ТКГ рассказали о "безумном давлении" на РФ со стороны Франции и Германии Как сообщает РИА Новости, правительству поручается обеспечить осуществление мер по реализации соответствующего указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений. Санкции против РФ и ответ Кремля В июле 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

В августе 2014 года Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в ответ на их санкции. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран. Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения западных санкций Россия продлевает ответные меры. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виктория Токарева

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter