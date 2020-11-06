По словам спикера, КС не дал парламенту время "исправить те ошибки, которые, по мнению Конституционного суда, были сделаны".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что судьи Конституционного суда должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Спикер выразил мнение, что любой человек, который работает в пользу государства, должен, принимая решение, исходить из интересов государства.

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"Есть вещи, которые ты делаешь, понимая последствия твоих действий. Это может не быть закреплено в законодательстве, в регламенте, но это есть то, чем пользуешься ты как гражданин государства... Судьи Конституционного суда должны были учесть, чем такое решение может обернуться для общества", - сказал Разумков.

Он также отметил, что "главной проблемой, которая вызвала такой дисбаланс в обществе, и вызвала такие ураганы", является то, что Конституционный суд "не дал время Верховной Раде Украины исправить те ошибки, которые, по мнению Конституционного суда, были сделаны".

Председатель ВР также выразил мнение, что произошло нарушение регламента работы КС, потому что "информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, если я не ошибаюсь, а не за 3 суток, как это необходимо".

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности, "ЕС", "Голос" и "Слуга народа".

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Автор: Татьяна Поляковская