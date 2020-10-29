Американские дипломаты выступили с заявлением в связи с решением КС об электронном декларировании.

Посольство США заявляет о поддержке украинского народа и президента Владимира Зеленского в борьбе с попытками определенных лиц "развернуть в обратную сторону ход реформ", которые внедряются в Украине после Революции достоинства.

Об этом говорится в сообщении Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине в микроблоге Twitter.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападками со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет. Украина воплотит стремления Революции достоинства, только когда общий интерес будет преобладать над интересами корыстных людей", - отметили американские дипломаты.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

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Автор: Виталий Саенко