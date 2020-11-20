Зеленский и Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио обсудили необходимость наработки законопроектов о возобновлении наказания за недостоверную информацию в декларациях, обеспечении полноценной работы НАПК и НАБУ.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявляет, что решение конституционного кризиса в Украине требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие сейчас полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного разрешения кризиса", - подчеркнул Зеленский.

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Он обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, "каким образом избежать нанесения решением Конституционного суда от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе", говорится в сообщении.

Стороны обсудили необходимость наработки законопроектов о возобновлении наказания за предоставление недостоверной информации в декларациях, обеспечении полноценной работы НАПК и НАБУ.

Отдельно они остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок.

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Скандальное решение КСУ и конституционный кризис в Украине:

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагал прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предложил прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности, "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков отметил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая начала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном Суде Украины", которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

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Автор: Елена Билык