Председатель Представительства Евросоюза в Украине отметил, что со времени принятия резонансного решения КСУ относительно е-декларирования прошло уже три недели.

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас напомнил об ожиданиях действий украинской власти относительно урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу».

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Посол ЕС сказал, что поддержка Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины непреклонна и понятна без слов.

«Мы твердо верим, что на пути выполнения связанных с ЕС реформ Украина становится более устойчивой», - подчеркнул Маасикас и добавил, что Евросоюз, со своей стороны, помогает подкреплять и укреплять украинский суверенитет. В то же время он отметил, что реформы связаны и с вопросом предоставления Украине финансовой помощи.

Также он выразил сожаление, что вспышка коронавируса сделала невозможным полноценно использовать возможность безвизовых путешествий для украинцев. «Предоставление разрешения на безвизовые путешествия три года тому назад стало свидетельством выполнения Евросоюзом своих обязательств перед Украиной», - сказал посол ЕС и отметил, что это двустороннее движение, поскольку Украина также должна выполнять свои обязательства.

«Некоторые из этих обязательств были поставлены под сомнение Конституционным судом Украины. И теперь все зависит от избранных лидеров Украины и парламента, чтобы дать ответ этим вызовам, вызванным решением Конституционного суда, чтобы возобновить декларирование активов, восстановить правовую определенность вокруг НАБУ и других учреждений», - подчеркнул Маасикас.

Он сказал, что необходимо сделать так, чтобы украинские обязательства в этом контексте были и в дальнейшем соблюдены.

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Посол ЕС признал, что, хотя нет хороших решений, но тем не менее ситуацию надо урегулировать. «Это требует всей преданности политического лидерства. Три недели прошло с момента решения Конституционного суда. Очень много было достигнуто в течение последних семи лет. Экономика Украины была стабилизирована, банковский сектор был очищен, торговля с ЕС была чрезвычайно увеличена, значительная часть энергетического сектора была реформирована, (начата) децентрализация... Мы очень рассчитываем на сотрудничество с нашими украинскими партнерами в рамках Соглашения об ассоциации, чтобы преодолеть кризис и закрепить эти достижения даже еще прочнее в рамках нашего сотрудничества», - подчеркнул Маасикас.

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КС со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

3 ноября в Европейском Союзе призвали Украину возобновить е-декларирование и надлежащую работу антикоррупционных органов - Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины - до конечной даты 16 декабря, установленной решением Конституционного суда.

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Автор: Виталий Саенко