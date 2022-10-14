Как отмечают в Раде, есть постановление Кабмин, а распоряжения военкоматам дать разрешение на выезд – нет.

Внефракционный депутат Александр Дубинский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля как можно скорее регламентировать порядок выезда моряков призывного возраста на работу за границу, а парламент – принять соответствующий законопроект.

"Украина занимала в 2021 году 6-е место в мире по количеству зафрахтованных украинских моряков, которые ежегодно привозили в страну 3-4 млрд $. Вряд ли стоит в тех условиях, в которых находится сейчас национальная экономика, терять столь важные преимущества только потому, что украинские моряки не имеют возможности делать в море свою работу", – говорит политик.

В ответ на запрос Дубинского о возможности морякам выезжать за границу Министерство экономики подготовило проект постановления КМУ об отдельном порядке пересечения государственной границы на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые направляются на работу на морских суднах, суднах внутреннего плавания в составе экипажей этих суден.

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"Кроме того, еще в июне в Верховной Раде я зарегистрировал законопроект №7461, который предполагает возможность украинским морякам выезжать по рабочим контрактам из Украины.

После того, как законопроект был одобрен Кабмином, его должен рассмотреть комитет ВР по вопросам нацбезопасности. Однако руководитель комитета Завитневич, для того чтобы затянуть рассмотрение закона, который позволит морякам выезжать на работу, отправил его в Национальное агентство противодействия коррупции, искать коррупционные риски", – сообщил политик.

"Ума не приложу, какая коррупция может быть в том, чтобы дать морякам право на работу и возможность зарабатывать деньги для своих семей. Но четко понимаю, что власти делают все, чтобы украинские моряки потеряли профессию", – заявил нардеп.

Благодаря оказанному давлению общественности, Кабинет министров принял постановление №992, согласно которому у моряков при наличии контракта появилась возможность выезжать на работу за пределы Украины.

"Это постановление означает, что другим органам власти нужно привести свои нормативные акты, запрещающие морякам выезд за границу, в соответствие с постановлением правительства. Соответствующее решение принято в Мининфраструктуры, в администрации судоходства", – объясняет Дубинский.

Однако есть загвоздка. Согласно постановлению №992, когда моряк проходит все согласования, он должен получить финальное разрешение в районном центре комплектации (он относится к Министерству обороны). Но там парням отказывают в выезде, ссылаясь на то, что у них нет разрешения Минобороны.

"То есть постановление Кабмина есть, а распоряжения военкоматам дать разрешение на выезд – нет", – объяснил депутат. По его словам, чтобы избежать этой бюрократии, необходимо требовать принятия законопроекта, который позволит морякам покидать страну для выполнения профессиональных обязанностей. "Соответствующий закон наконец регламентирует порядок выезда моряков за границу и поставит точку в этой неразберихе", – резюмирует Александр Дубинский.

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