Вице-премьер не исключает, что встреча лидеров в Берлине может состояться этой осенью.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что точной даты следующего саммита лидеров "нормандской четверки" нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"У следующего саммита точной даты нет. Потому что мы продолжаем заниматься четко отработкой вопросов, которые стояли перед участниками переговорного процесса в декабре. Это два новых КПВВ. Должны их открыть где-то ориентировочно в конце октября - начале ноября. Это наше ожидание. Это новые 4 участка разведения сил и средств. Они предварительно согласованы уже в режиме безопасности группы (ТКГ), уточнение идет по координатам. План разминирования: 19 новых мест разминирования мы согласовали в минувшую среду. Должно было быть 20, 20-е пока дискутируется", - сказал Резников.

Кроме того, он напомнил о "всегда очень проблемном" вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"И есть некоторые нюансы в политической группе. Так называемые правовые аспекты. Это касается законодательства о выборах, это касается законодательства об освобождении от ответственности, - то, что простым языком мы называем "амнистия"... Работа есть, но мне кажется, я оптимист вообще по жизни и оптимистично смотрю на то, что такая встреча в Берлине лидеров "нормандского формата" абсолютно вполне вероятна этой осенью", - сообщил Резников.

Подготовка к следующему "нормандскому саммиту"

22 августа президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" должна состояться 28 августа, затем планируется встреча глав МИД и саммит на высшем уровне.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке к возможной встрече глав МИД стран "нормандского формата" в сентябре.

26 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от РФ во встрече примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

Сегодня, 4 сентября, Кулеба сообщил, что встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" состоится в сентябре после переговоров советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

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Автор: Таня Поляковская