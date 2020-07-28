Кличко отдал еще миллиард гривень компании "смотрящего" Комарницкого - журналист

Журналист пояснил, что строительство дороги сейчас обходится налогоплательщикам в 1,125 млрд гривень.

Мэр Киева Виталий Кличко выделил из столичного бюджета еще свыше миллиарда гривень компании “Эко-Буд-Трейд” смотрящего Дениса Комарницкого на строительство участка Окружной дороги протяженностью менее двух километров. Об этом говорится в сюжете журналиста Евгения Куксина, опубликованном на YouTube.

По словам журналиста, строительство 1,8 км Окружной дороги в Киеве на данный момент обходится налогоплательщикам в 1,125 млрд грн.

“Небольшой участок Окружной дороги от ул. Богатырской до ул. Маршала Рокоссовского киевская власть пытается построить с 2001 года. Работы двинулись с места в 2014 году, когда на строительство из бюджета города было выделено 400 млн гривень. Но, несмотря на обещания Кличко, ни в 2017, ни в 208 году участок не был достроен”, - рассказал Куксин.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что строительство фактически ведет компания “Адамант”, победителем тендера было ООО “Эко-Буд-Трейд” Дениса Комарницкого, и именно на ее счета ушли деньги из бюджета.

“Денис Комарницкий должен был отойти в историю вместе с отъездом Леонида Черновецкого, когда он был депутатом Киевсовета и заместителем мэра. На самом же деле структуры, близкие к Комарницкому, смогли стать чуть ли не центром бюджетных денег уже за период Кличко. Ведь киевская власть без проведения тендеров отдала “Эко-Буд-Трейд” 359 млн грн указанной окружной дороги и более 440 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста”, - заявил журналист.

Причем, по его словам, уже в феврале прошлого года КГГА издала распоряжение по увеличению стоимости строительства до 1,125 млрд грн. Куксин отдельно отметил, что подписал документ заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, ведь мэр в это время был в командировке.

“Надо сказать, что Виталий Владимирович не дурак, ведь прямо сейчас именно это строительство и именно этот рост в цене является предметом уголовного расследования, где прямо говорится об искусственном повышении цены с целью присвоение 800 млн гривень”, - подчеркнул журналист.

Он отметил, что деньги были выделены компании Комарницкого, несмотря на установленные факты отмывания денег этой же фирмой при строительстве Подольско-Воскресенского моста.

“Строительство Подольско-Воскресенского моста также под вниманием правоохранителей. Ибо “Эко-Буд-Трейд” получила деньги на строительство без тендеров. А дальше эта компания передает строительство другой компании, а та в свою очередь делает так же. Результатом этого так называемого “пинг-понга” является тот факт, что согласно закрытым аналитическим запискам КГГА, метро на Троещину может появиться не ранее 2035 года. И здесь важное слово - “может”, - резюмировал Евгений Куксин.

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