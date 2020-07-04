Кличко и его смотрящие украли из городского бюджета четыре миллиарда долларов — Дубинский

По его мнению, поменять такой порядок можно с помощью нового Генерального плана, которым сначала предусматривается инфраструктура, комфортная для жителей.

За последние пять лет Киев превратился в хаос, а Кличко и его смотрящие украли из бюджета города 4 миллиарда долларов. Этих денег хватило б на полную перепланировку города. Об этом во время дебатов участников праймериз в киевские мэры на канале ZIK рассказал народный депутат от «Слуги народов» Александр Дубинский.

«Они пытаются принять Генплан, при котором количество жителей левого берега, который и так перегружен, увеличится еще на полмиллиона человек. Это случится, когда будут легализованы все действующие стройки. Как у нас сейчас проходит «планирование»? Есть кусок земли, туда впихивают максимально высокий дом, на оставшемся кусочке строят с десяток гостевых парковок, ставят маленькую площадку — и на этом все», - рассказал нардеп.

По его мнению, поменять такой порядок можно с помощью нового Генерального плана, которым сначала предусматривается инфраструктура, комфортная для жителей.

«То есть, сначала проектируются парки, школы, больницы, паркоместа и только потом — собственно дома. Кстати, для сравнения, в Барселоне до 2036 года вообще наложен мораторий на новое строительство», - объяснил Дубинский.

Он добавил: все, что делает сейчас мэр Кличко — это легализация нелегальных строек.

«У нас сейчас стройки начинаются так: захватывается участок, ставится забор, появляются титушки, начинается стройка, а потом хозяева дают взятки чиновникам и получают документы. Такие нелегальные стройки приносят своим «строителям» 200 миллионов долларов в год, этих денег хватило бы на возведение двух моста через Днепр.

Участник праймериз считает, что городу нужен новый главный архитектор с мировым именем и адекватный главный художник.

«Ведь город — это наше публичное пространство, мы должны наслаждаться его видом. К примеру, в центре Вены нельзя строить дома выше семи этажей, чтобы не закрывать горизонт. И у нас можно создать условия, чтобы дома были красивыми, вписывались в городской пейзаж и были удобными», - резюмировал Дубинский.

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