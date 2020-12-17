В клинике "Шарите" смерть мэра Харькова не комментируют.

Доставкой тела Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который умер минувшей ночью, в Харьков будет заниматься украинское консульство.

Об этом сообщает ТСН.

В берлинской клинике "Шарите", где лечился Кернес, его смерть не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну. На запрос журналистов с просьбой подтвердить смерть харьковского мэра в клинике ответили, что нуждаются для этого в письменном разрешении от семьи.

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В украинском консульстве отмечают, что клиника и родственники пока на связь с ними не выходили, а именно здесь должны оформить документы и опечатать гроб.

Согласно декларации Кернеса, его транспортировка и лечение в Германии обошлось в 6 миллионов гривень. Окончательный счет за лечение клиники, как правило, выставляют в конце. День лечения в этой клинике может стоить несколько тысяч евро, отмечают журналисты.

Кернес умер: что известно

Ночью 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре.

У мэра был подтвержден COVID-19 и диагностирован двустороннее воспаление легких.

4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

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Автор: Юрий Годован