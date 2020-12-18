Депутат напомнил, что по законодательству в Украине внеочередные выборы могут проходить либо в марте, либо в октябре.

Внеочередные выборы городского головы Харькова должны состояться в марте 2021 года, "если все будет по процедуре и не будет нарушений".

Читайте такжеВ Харькове решили сократить дни траура по КернесуОб этом сообщил депутат профильного парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, член фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, пишет ТСН.

Нардеп напомнил, что по законодательству в Украине внеочередные выборы могут происходить либо в марте, либо в октябре.

"Если будет установлен официально факт смерти Кернеса, исполняющим обязанности будет секретарь горсовета, если я не ошибаюсь, господин Терехов. После этого в течение 15 дней с даты установления смерти они должны направить обращение в ВР. У парламента, в свою очередь, есть 90 дней со дня смерти, чтобы назначить там выборы", – отметил он.

При этом Безгин предположил, что теоретически Харьковский горсовет может не обратиться с соответствующим представлением в Раду

"Ну, теоретически бывает всякое. Но с точки зрения соблюдения норм закона они должны обратиться. Если они не делают это по процедуре, то кто-то может подать в административный суд относительно служебного бездействия".

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

17 декабря в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что в Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур.

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Автор: УНИАН