Также на сессии запланировано озвучить два обращения - от фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и Харьковского горсовета.

Харьковский городской совет во время сессии 24 февраля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий мэра города Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года.

Как сообщается на сайте мэрии, распоряжение о созыве сессии подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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Согласно документу, в повестке дня сессии - 65 вопросов и "Разное". Первым депутаты планируют рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Харьковского городского головы Кернеса.

Также запланировано озвучить два обращения - от фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и Харьковского горсовета.

Смерть Кернеса и новые выборы в Харькове

4 ноября 2019 года Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике "Шарите", где он находился с сентября после подтверждения диагноза.

В связи с его смертью в Харькове должны быть назначены перевыборы мэра.

В конце января Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил обратиться в Харьковский горсовет, чтобы он предоставил свое решение о принятии к сведению факта смерти Кернеса.

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Автор: Светлана Макринская