У Кернеса в клинике отказала вторая почка - СМИ

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья.

У мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает Страна со ссылкой на комментарий друга политика Павла Фукса. Читайте такжеКернес стал мэром, не приезжая в Харьков "У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на 100% диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", – пояснил бизнесмен. Состояние здоровья Кернеса: что известно В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергала слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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