В "Слуге народа" рассказали, как Рада будет работать после завершения карантина

Во фракции предлагают в случае завершения карантина в середине мая провести несколько пленарных недель.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в его фракции предлагают на следующей неделе провести два внеочередных заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

"О работе Верховной Рады, наша фракция согласна с тем, что нам нужно нарабатывать механизмы выхода из карантина", - заявил Корниенко.

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Он напомнил, что на этой неделе внеочередное заседание парламента было созвано народными депутатами без участия президента, что, по его словам, "является хорошим знаком". "Мы предлагаем дальше так двигаться. На следующей неделе можно попытаться сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в похожий на пленарный режим, и, помня об изменениях в календарный план, как только будет возможность в связи с карантином нам их переголосовать и вернуть (работу) Верховной Рады в нормальное русло календарного плана, к этому вернуться", - заявил Корниенко.

При этом он отметил, что если карантин будет заканчиваться в середине мая, то, возможно, необходимо будет сделать несколько пленарных недель, например, две недели, чтобы наверстать принятие пропущенных законов.