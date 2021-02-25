Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые проверки телеканала "Наш".
Как сообщает пресс-служба Нацсовета, такое решение принято из-за разжигания вражды и распространения в эфире нарративов российской пропаганды.
"На заседании 25 февраля Национальный совет рассмотрел результаты мониторинга вещания телеканала "НАШ" (ООО "НАШ 365", г. Киев) и учитывая выявленные признаки нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации" назначил лицензиату сразу две невыездные внеплановые проверки. Распространены в эфире вещателя высказывания Вадима Рабиновича и Евгения Балицкого содержат признаки разжигания вражды, а также транслирующие фейковые постулаты российской пропаганды", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, обе проверки телеканала "НАШ" назначены на основании выявленных признаков нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6, пунктов а), в) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании" и части первой статьи 28 закона "Об информации".
В Нацсовете отметили, что с февраля 2021 года признаки несоблюдения этих законодательных норм фиксировались в эфире телеканала "НАШ" с 07:00 до 10:50 в передаче "НАШ Ранок".
"В этот промежуток времени вещатель в прямом эфире транслировал брифинг народного депутата Украины IX созыва Вадима Рабиновича из помещения Верховной Рады Украины относительно введения указом президента санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и восьми юридических лиц, связанных с ним. Распространенные во время выступления утверждение политика можно расценивать как такие, что направлены на создание панических настроений среди граждан, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации, создания дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений, разжигание национальной вражды. Кроме того, среди высказываний Вадима Рабиновича в эфире телеканала "НАШ" можно было услышать и такие, которые повторяют фейковые постулаты российской пропаганды о том, что с 2014 года власть в Украине исповедует идеологию фашизма", - говорится в сообщении.
Второй раз признаки нарушения законодательных норм, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти Национальный совет фиксировал в передаче "Марафон" при участии народного депутата Украины VII и VIII созывов Евгения Балицкого – во время прямой трансляции 4 февраля 2021 года и в повторе передачи 5 февраля 2021 года.
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"Высказывания Балицкого в контексте разговора о лидера общественной организации "Сич-С14" Евгения Карася имеют признаки разжигания национальной вражды и ненависти к представителям отдельной социально-политической группы по признаку принадлежности к определенной идеологии, в условиях вооруженного противостояния на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, причиненного вооруженной агрессией Российской Федерации, может иметь серьезные последствия для дальнейшего углубления противостояния эскалации конфликта, угрозе жизни и безопасности граждан Украины. Кроме распространения высказываний политика, во время передачи телеканал также в отношении лидера общественной организации "С14" неоднократно демонстрировал на экране плашки с текстом, что содержат термины "фашист" и "нацист", - пояснили в Нацсовете.
До 17 марта 2021 года ООО "НАШ 365" обязан предоставить Национальному совету документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки.
Национальный совет после проведения проверок компании на основании норм законов примет соответствующие решения.
Что было раньше
- 28 января Нацсовет по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ "из-за трансляции 15 января в передаче "Марафон" интервью с Еленой Бондаренко.
- "Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти", - отметили в Нацсовете.
- 12 февраля регулятор назначил еще одну проверку телеканала "НАШ" из-за распространения в эфире бывшим премьер-министром Николаем Азаровым пропаганды страны-агрессора, которая используется в информационной войне против Украины.
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