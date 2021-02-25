Такое решение принято из-за разжигания вражды и распространения в эфире нарративов российской пропаганды.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые проверки телеканала "Наш".

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, такое решение принято из-за разжигания вражды и распространения в эфире нарративов российской пропаганды.

"На заседании 25 февраля Национальный совет рассмотрел результаты мониторинга вещания телеканала "НАШ" (ООО "НАШ 365", г. Киев) и учитывая выявленные признаки нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации" назначил лицензиату сразу две невыездные внеплановые проверки. Распространены в эфире вещателя высказывания Вадима Рабиновича и Евгения Балицкого содержат признаки разжигания вражды, а также транслирующие фейковые постулаты российской пропаганды", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, обе проверки телеканала "НАШ" назначены на основании выявленных признаков нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6, пунктов а), в) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании" и части первой статьи 28 закона "Об информации".

В Нацсовете отметили, что с февраля 2021 года признаки несоблюдения этих законодательных норм фиксировались в эфире телеканала "НАШ" с 07:00 до 10:50 в передаче "НАШ Ранок".

"В этот промежуток времени вещатель в прямом эфире транслировал брифинг народного депутата Украины IX созыва Вадима Рабиновича из помещения Верховной Рады Украины относительно введения указом президента санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и восьми юридических лиц, связанных с ним. Распространенные во время выступления утверждение политика можно расценивать как такие, что направлены на создание панических настроений среди граждан, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации, создания дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений, разжигание национальной вражды. Кроме того, среди высказываний Вадима Рабиновича в эфире телеканала "НАШ" можно было услышать и такие, которые повторяют фейковые постулаты российской пропаганды о том, что с 2014 года власть в Украине исповедует идеологию фашизма", - говорится в сообщении.

Второй раз признаки нарушения законодательных норм, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти Национальный совет фиксировал в передаче "Марафон" при участии народного депутата Украины VII и VIII созывов Евгения Балицкого – во время прямой трансляции 4 февраля 2021 года и в повторе передачи 5 февраля 2021 года.

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"Высказывания Балицкого в контексте разговора о лидера общественной организации "Сич-С14" Евгения Карася имеют признаки разжигания национальной вражды и ненависти к представителям отдельной социально-политической группы по признаку принадлежности к определенной идеологии, в условиях вооруженного противостояния на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, причиненного вооруженной агрессией Российской Федерации, может иметь серьезные последствия для дальнейшего углубления противостояния эскалации конфликта, угрозе жизни и безопасности граждан Украины. Кроме распространения высказываний политика, во время передачи телеканал также в отношении лидера общественной организации "С14" неоднократно демонстрировал на экране плашки с текстом, что содержат термины "фашист" и "нацист", - пояснили в Нацсовете.

До 17 марта 2021 года ООО "НАШ 365" обязан предоставить Национальному совету документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки.

Национальный совет после проведения проверок компании на основании норм законов примет соответствующие решения.

Что было раньше

28 января Нацсовет по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ "из-за трансляции 15 января в передаче "Марафон" интервью с Еленой Бондаренко.

"Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти", - отметили в Нацсовете.

12 февраля регулятор назначил еще одну проверку телеканала "НАШ" из-за распространения в эфире бывшим премьер-министром Николаем Азаровым пропаганды страны-агрессора, которая используется в информационной войне против Украины.

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Автор: Леся Лещенко