Как считает политик, роста ВВП на 4% в 2021 году, который правительство заложило в государственный бюджет, однозначно не будет.

Украине в ближайшее время не удастся обойти общенациональный локдаун. По состоянию на сегодня ситуация с темпами заболеваемости критическая, а в «красной» зоне уже оказались Киев и 11 областей.

Жесткие карантинные ограничения прежде всего ударят по сфере услуг, непродовольственным магазинам, рынкам, ресторанам, кофейням и торговым центрам. Предприниматели будут вынуждены закрываться, сокращать рабочие места и ограничивать свою деятельность, работая навынос. При таких условиях экономические потери неизбежны. Такое мнение выразил народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

"В прошлом году я был категорически против введения локдауна, потому что понимал объемы негативных последствий. Однако какая ситуация сложилась сегодня? Темпы заболеваемости намного выше, чем были прошлой весной. Ситуация пиковая! Если не вводить локдаун, будут умирать люди. Однако в случае его введения экономика Украины не выдержит. Мы еще не оправились от предыдущего кризиса», – рассказал Сергей Лабазюк.

Читайте такжеЗеленский призывает местные власти платит людям и бизнесу в условиях локдауна (видео)Как считает политик, роста ВВП на 4% в 2021 году, который правительство заложило в государственный бюджет, однозначно не будет. Также речь идет о невыполнении других плановых показателей бюджета.

"Закладывая в бюджет рост ВВП, никто не мог предсказать новую волну заболеваемости. Кроме того, налоговая уже просит у предпринимателей налоги наперед. Это свидетельствует о невыполнении плановых показателей бюджета в части поступлений и расходов», – считает народный депутат.

Вопросом остается, как государство планирует поддержать малый и средний бизнес, являющийся основным источником наполнения казны.

Сергей Лабазюк предлагает два механизма стимулирования деятельности бизнеса на период карантинных ограничений.

«В кризисный период не стоит забывать об инвестициях и создании новых рабочих мест. Однозначно наши банки должны предоставлять кредиты под процент, который является подъемным для бизнеса. 15-20% кредита – неподъемные для украинского предпринимателя. Центробанки других стран мира во время пандемии уменьшают учетные ставки. В то же время наше государство делает все наоборот. Итак, дешевые кредиты стимулируют развитие бизнеса в нынешние тяжелые времена, – первый механизм. Второй заключается в ослаблении налоговой нагрузки и предоставлении льгот, чтобы бизнес не закрывался или не прятался в тень. Итак, дешевое кредитование и снижение налоговой нагрузки – обязательные шаги для того, чтобы бизнес мог сегодня выжить», – подытожил политик.

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Автор: Иван Бойко