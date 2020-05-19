Арахамия предположил, когда ожидать новых назначений в правительстве

В Кабмине есть пока три временных исполняющих глав министерств.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предполагает, что в течение двух ближайших недель места в правительстве «будут заполнены».

Об этом он рассказал во время разговора с журналистами, передает Радио Свобода.

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«Насколько мне известно, в течение двух недель будут заполнены вакантные места. Кандидатуры я не знаю, честно скажу», – сказал политик.

В Кабмине пока в три и.о. глав министерств: Светлана Фоменко возглавляет Министерство культуры и информационной политики, Ольга Буславец – Министерство энергетики и защита окружающей среды, а Любомира Мандзий – Министерство образования и науки.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта.