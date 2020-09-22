Избирательная гонка в Днепре: кресла поделены, но стулья остались

Город Днепр как родина президентов Украины, премьер-министров и влиятельного бизнесмена Игоря Коломойского всегда находится в центре внимания общества, политологов и экспертов. В контексте грядущих местных выборов интересно рассмотреть, удастся ли мэру этого мегаполиса, не постеснявшемуся заключить пари с президентом страны, сохранить свою должность.

«Пусть он сам по этому мосту каждый день ходит! Точно не буду за него голосовать на следующих выборах», - ругались днепряне и жители соседних Новомосковска и Подгороднего, вынужденные летом ходить пешком через мост. Из-за закрытого на ремонт Нового моста людям с левого берега приходилось утром и вечером пешком преодолевать по 1,5 км, чтобы попасть на работу в правобережную часть города. Второй вариант – плыть через широкий Днепр на водном трамвайчике – тоже отнимал много времени.

Несмотря на такие муки и обещания, на массовую вырубку деревьев (особенно платанов на центральной улице), на замену снесенных киосков на торговые павильоны других хозяев, рейтинг нынешнего мэра Бориса Филатова в городе достаточно высокий. По данным «Агентства по исследованию развития территорий» (опрос проводился 12 сентября), 48,5% днепрян собираются отдать свой голос за действующего главу города.

Впрочем, несмотря на и так солидный задел в рейтинге – с ближайшим конкурентом Загидом Красновым Филатову некоторые соцслужбы рисуют разрыв вплоть до 35% (правда, по мнению Социологического центра им. М. Драгоманова, эта разница у двух лидеров гонки – всего 3,4%) – мэрская команда ведет агрессивную агиткампанию по всему городу, чему способствует и скандальное перераспределение рынка наружной рекламы, осуществленное за последние годы под патронатом действующего мэра.

Восточный человек Загид Краснов со своей «Громадськой силой» уже давно вспахивает электоральное поле «не первого, но и не второго» города Украины. За его плечами – девять избирательных кампаний, из них только в Верховную Раду – четыре. Однако днепряне твердо его не хотят: не хотят видеть и мэром, и в Киев пойти не дают. Причин тут несколько.

Прежде всего, слухи, что Загиддин Габибулаевич Габибулаев сменил имя и фамилию. Плюс к этому – ДТП с его участием, в котором погиб водитель легковушки, встретившейся на дороге нынешнему кандидату в мэры.

Как бы там ни было, Краснов – непременный участник выборов в Днепре уже целое десятилетие, потому в присутствии его фамилии в избирательном бюллетене горожане не сомневаются.

А вот в качестве кандидата от власти долго рассматривали две кандидатуры - главврача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко и народного депутата-блогера Максима Бужанского. Последний – местный общественник и автор книг, в свое время награжденный Борисом Филатовым медалью «За заслуги перед городом», претендовал на выдвижение кандидатом хотя бы потому, что уже три месяца руководил городской парторганизацией «Слуги народа». Однако ему предпочли медика, и Бужанский обещал пойти самовыдвиженцем.

Бывший санитарный врач Днепропетровщины, а позднее – Украины (еще он возглавляет Федерацию стрельбы Днепропетровской области) Сергей Рыженко «сторговался» представлять пропрезидентскую партию на выборах мэра Днепра с двумя условиями. Во-первых, если в школы вернут медпункты и медицинский персонал, что очень актуально ввиду бушующего в стране коронавируса. А, во-вторых, если городу дадут финансирование на реконструкцию водопроводной сети, чтобы, как в других странах, можно было просто пить воду из-под крана.

Кандидатом от оппозиции днепряне уверенно ожидали увидеть главу областной парторганизации «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» Геннадия Гуфмана. Как меценат, он инициировал и вместе с партийцами провел немало проектов по городу, а на прошлогодних парламентских выборах набрал рекордные для «не Слуг народа» 31%. Накануне старта избирательной гонки все предполагали, что Гуфман станет главным конкурентом действующему мэру на выборах. Ан нет!

Соратник Вадима Рабиновича еще весной, выделяя для помощи пенсионерам и одиноким людям в период карантина 10 миллионов гривен, обещал, что на главный престол баллотироваться не будет. А сейчас заявил, что ему интереснее защищать интересы земляков в областном совете. Если же учесть, что у ОПЗЖ верные шансы провести в главный орган самоуправления Днепропетровщины самую большую команду и сформировать самую большую фракцию, то можно уверенно предположить, кого свежеиспеченные депутаты области могут избрать своим председателем.

Вместо Гуфмана ОПЗЖ собирается противопоставить Филатову главу своей городской организации Сергея Никитина. Опыт избирательной кампании юрист и депутат горсовета получил на прошлогодних парламентских выборах. Правда, голосов он тогда набрал в два раза меньше, чем шеф. Геннадий Гуфман представил его как человека с незапятнанной биографией, но с опытом работы в государственных учреждениях и в бизнесе: «Что мне нравится, - охарактеризовал Гуфман своего преемника, - он умеет определять правильную позицию в горсовете, не идя на поводу ни у городской власти, ни у так называемых общественных движений. Он умеет выбрать свою позицию и отстаивать ее».

«И снова здравствуйте!», - улыбается с билбордов экс-вице-премьер Украины Александр Вилкул. В 2015-м он проиграл БАФу (так за глаза называют действующего мэра) во втором туре и теперь хочет реванша. Однако время и долгое отсутствие в информационном поле сыграли не в пользу бывшего регионала и сейчас его рейтинг раз в семь ниже, чем у Филатова.

Еще один, судя по наглядной агитации в городе и соцопросам, кандидат в мэры – молодой руководитель городской организации, находящейся нынче в закате славы, «Батькивщины» Мгер Куюмчан. БЮТовец сейчас работает зампредом облсовета, развивает отцовский свиноводческий бизнес и плотно помогает участникам АТО (и в юридических вопросах, и предоставлением помещения под реабилитационный центр, и самолично на авто доставлял гуманитарку в «горячие точки»).

Еще один вероятный кандидат на днепровский престол – лидер новосозданной партии «Команда Днепра» Александра Климова. Она уже получила первый опыт избирательной кампании на парламентских выборах-2019. Теперь же ей снова придется потягаться с тяжеловесами и очень постараться за оставшиеся 5,5 недель нарастить в глазах горожан свой рейтинг.

Ходят также слухи, что в четвертый раз войти в ту же реку собирается трижды экс-мэр Днепра Иван Куличенко. Однако, судя по настроениям горожан, они еще не соскучились за Иван Ивановичем, да и город сейчас развивается бурными темпами, за которыми 65-летний Куличенко может не успеть.

Конечно, избирательный бюллетень может быть на несколько фамилий длиннее, но это не меняет сути кампании. Главные лидеры гонки уже зафиксировали свой интерес к главному креслу Днепра.

Алена Коробка

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