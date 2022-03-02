Он отмечает, что снаряды не смогут пробить бетонную оболочку реактора в Энергодаре, но повредят оборудование, необходимое для безопасности работы АЭС, из-за чего "может произойти авария как на АЭС Чернобыль или АЭС Фукусима".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркивает, что из-за президента России Владимира Путина Европа снова оказалась на грани ядерной катастрофы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из-за безумства Путина Европа опять на грани ядерной катастрофы! На фото - въезд в Энергодар, столицу энергетиков Украины. Город, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, готовится к бою с оккупантами", - подчеркнул Геращенко.

Он отметил, что АЭС охраняет Национальная гвардия Украины.

"Они не сдадутся! Будет бой. Снаряды будут ложиться рядом с АЭС. Они не смогут пробить бетонную оболочку реактора, но точно повредят трансформаторы, турбины и другое оборудование, необходимое для безопасности работы АЭС. Может произойти авария как на АЭС Чернобыль или АЭС Фукусима. Русские генералы, одумайтесь! Не создавайте условия для нового Чернобыля! Радиация не знает национальностей, одна не щадит никого! Обходите Энергодар и Запорожскую АЭС стороной", - призвал Геращенко.

Напомним, ночью 1 марта в Харькове был нанесен воздушный удар по казармам летного училища.

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