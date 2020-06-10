Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор: Россия просто должна уйти из Украины. Перестать вмешиваться и дать Украине заняться объединением с Донбассом и Крымом самостоятельно

Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

Накануне нашего разговора так называемое государственное информационное агентство так называемой Южной Осетии опубликовало материал, где говорилось о ваших заявлениях в связи с конфликтом в Грузии. В частности, что они – это часть некой провокационной стратегии США против «независимого государства» Южной Осетии. Могли бы вы это прокомментировать и сказать, действуете ли вы в рамках какой-то провокационной стратегии?

Нет, я не думаю, что цель США что-либо провоцировать. Цель США – отстаивать принципы европейской безопасности и отстаивать принципы Хельсинского Заключительного Акта ОБСЕ. Это подразумевает, что независимые страны, у которых есть свои границы, не должны подвергаться насильственному изменению этих границ.

Что происходит? Они просто «откалываются». Но факт в том, что нельзя «просто отколоться». Это территория Грузии. И попытки искусственного создания каких-то границ нарушает принципы территориальной целостности в Европе. Если не отстаивать эти принципы, вся Европа может разлететься, когда одна страна начнет покорять или подрывать другую страну, что может закончиться потенциально общим конфликтом в Европе. Поэтому США отстаивают принципы независимости государств.

В этом контексте мы еще поговорим об Украине, но сейчас можете сказать, что ваши коллеги в ОБСЕ знают о текущих процессах в Грузии, о том, что здесь сейчас происходит?

Я неплохо знаю Грузию. Я знаю историю этой страны. Что я точно понимаю, что это независимая страна. Это люди, которые больше не хотят быть «частью России». Они хотят проводить свою политику. И это дает им полное право и свободу двигаться на Запад и становится частью сообщества западных государств. Частью европейского сообщества и трансатлантического сообщества. Грузия абсолютно свободна в своем выборе и, как я понимаю, именно этого хочет.

Хочу сказать, что жители Абхазии и [так называемой] Южной Осетии могут комфортно и свободно жить в составе Грузии, и США, безусловно, поддержат это. Но Россия не может свободно входить, оккупировать эти регионы, сажать там свои марионеточные, отколовшиеся режимы, не дестабилизируя при этом всю Европу. Это не то, что мы хотим видеть. США хотят видеть стабильную Европу, стабильный Кавказ, а народ Грузии – свободным и независимым.

Вы согласны с часто распространяемыми заявлениями «широко известных» СМИ о том, что США использует Грузию в рамках своих отношений с Россией?

Нет, я думаю, что Грузия – независимая страна, у которой свое будущее. Не стоит смотреть назад. Стоит смотреть в будущее. Это то, чего стоит добиваться.

Для США важно, чтобы страны чувствовали защищенность своих границ.

Я не думаю, что это связано с отношениями США с Россией. Наоборот. Мой посыл народу России заключается в том, что будущее России также в составе западного сообщества, основанного на принципах свободы, честности и демократии. Не нужно противопоставлять себя своим друзьям на Западе. У США нет никакой злобы или обиды к народу России. Мы желаем только самого лучшего народу России. У нас нет никакой агрессии или намерений как-то нападать. Ничего такого не существует. Народ России не должен чувствовать никакой угрозы. Но, в то же время, не следует захватывать части других государств, как Грузия, которые просто хотят быть независимыми.

Знаете ли вы о процессе бордеризации в Грузии и передвижении так называемых границ вглубь территории Грузии?

Много лет назад, еще задолго до того, как я стал послом, я говорил с представителем властей Грузии, и уже тогда они были обеспокоены, что сепаратисты, которых поддерживала Россия, старались возвести так называемую границу внутри Грузии. Отколовшаяся группа старалась разделить территорию Грузии, чтобы потом сказать, что «теперь мы – независимая страна». Конечно, властям Грузии это не нравилось, потому что они хотели независимости. Я не думаю, что они хотели проявить недоброжелательность к Абхазии или Южной Осетии. И США, безусловно, не поддерживает никакие агрессивные действия против этих сообществ. Но какие-то внутренние границы, которые не поддержаны центральными властями Грузии… США поддерживают Грузию, как независимое государство.

Вы делаете разные заявления по этой проблеме, как и ваши коллеги в США. Какие могут быть конкретные действия в поддержку территориальной целостности Грузии? Конкретные меры? К примеру, я хочу напомнить, что из-за конфликта в Украине США ввели большой пакет санкций. Почему санкций нет в связи с конфликтом в Грузии?

Мне следует поднять эту тему в Вашингтоне. Потому что мы, безусловно, не поддерживаем происходящее в Южной Осетии и Абхазии. США не заинтересованы вводить санкции против кого-либо. США заинтересованы поддерживать свободы и независимость. Я думаю, что США просто хотят лучшей жизни для людей на всем Южном Кавказе. Это значит, что должны быть туристы, дружеские отношения, сотрудничество по общим проектам, коммуникация между странами в разных уголках мира… Грузия не должна быть отрезана. Что Америка может делать и что наши партнеры могут делать – это посещать Грузию, дружить с Грузией, создавать совместные проекты. Это будет хорошо для всего региона.

Возможно, какие-то активности можно продвигать в рамках ОБСЕ?

Мы это делаем. В рамках ОБСЕ вопрос Грузии поднимается довольно часто. Вспомните, что по Заключительному Акту было соглашение, что границы не будут меняться силой, что люди будут иметь возможность выбирать свое будущее, и в каких альянсах им состоять. Что будет свободный поток информации. Свобода передвижений. Свобода новостей. В таком формате люди могут сами решать, какого будущего они хотят. Это наше пожелание Грузии и всем другим странам в Европе.

Но люди в так называемой Южной Осетии или Абхазии скажут, мол, мы решили, какое будущее мы хотим. К примеру, с Россией. Почему вы считаете, что их будущее должно быть обязательно в составе Грузии?

Потому что они были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла под контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов.

Все очень просто – российская армия просто должна уйти. И потом можно уже обсуждать настоящий выбор будущего страны, при поддержке международного сообщества. Грузия нацелена иметь единую страну, где ко всем относятся одинаково и честно, и это то, что мы поддерживаем.

Российская армия просто должна уйти, потом можно что-то обсуждать про будущее.

Через два месяца будет двенадцатая годовщина войны в Грузии. По-вашему, почему российские войска вторглись в Грузию? Зачем?

Не думаю, что я могу ответить. Нужно спросить россиян, какой смысл для них в этом. Но, безусловно, я думаю, что это желание сплотить Россию. Им кажется, что есть территории вдоль их границ, до которых они хотят дотянуться и попробовать заявить на них свои права. Опасность такой философии заключается в том, что она несет за собой возможность распространения российского влияния по всей Европе - это большая опасность. Они просто должны вывести свои войска и дать народам решать, какого будущего они хотят.

Спасибо. Я бы хотел спросить о другой стране, которая сталкивается с теми же проблемами, или даже еще большими. Речь об Украине. Могли бы вы оценить работу Миссии ОБСЕ в Украине, насколько она эффективна?

Вы говорите об активности ОБСЕ в Украине? Я бы сказал, что ОБСЕ пытается убедиться, что в Украине снижается уровень коррупции, что есть целостность общества, что Украина защищена от вторжения. ОБСЕ не военная организация. Мы занимаемся реформированием. Но мы, безусловно, отстаиваем эти фундаментальные принципы.

Говоря о восточной Украине, так называемых сепаратистах, еще раз в этом случае повторю, что Россия должна просто оттуда уйти. Перестать вмешиваться и дать Украине заняться объединением самостоятельно. Что, безусловно, должно включать и Крым, который и сейчас является частью Украины.

Я видел ваши заявления по Украине, включая ваши оценки политики президента Зеленского с точки зрения его попыток сделать этот процесс более мирным, пытаться сдвинуть его. Но год прошел и, как я понимаю, ничего сильно не изменилось. Шесть лет назад был оккупирован Крым и началась война на Донбассе. Прошло много времени, ничего не меняется. Заявления международных организация, включая ОБСЕ не кажутся особо эффективными.

Давайте вспомним предысторию вопроса. Были предприняты усилия, чтобы уладить этот ужасный конфликт, который унес жизни более тринадцати тысяч человек. В основном – гражданских. Конфликт привел к подрыву инфраструктуры в восточной Украине, что повлекло за собой неспособность людей о себе позаботиться.

В Крыму мы видим, что людей пытают, применяют против них насилие, арестовывают, депортируют. Вы можете видеть, как молодых людей в Крыму призывают в российскую армию. Это нарушение Женевских соглашений. Призывать людей с оккупированных территорий в свою армию – это нарушение Женевской конвенции. Это все происходит.

Было усилие, чтобы наладить ситуацию [на востоке Украины] прежде, чем заняться вопросом аннексии Крыма. Крым - это очень сложная тема. Я не знаю сейчас, как разрешить этот вопрос. Но были заключены Минские соглашения, по которым конфликт должен был быть улажен мирным путем. Что будет разведение сил, отход сил, прекращение огня и, когда настанет момент, проведение настоящих выборов под наблюдением международного сообщества, чтобы определить судьбу восточной Украины. Этого не случилось. Случилось то, что Минские соглашения фактически отвергаются Россией. Они говорят, что это не они не выполняют минские соглашения, а украинцы. И это, конечно, неправда. Переговоры и соглашения, которые были, чтобы уладить эту ситуацию, двигаются в никуда. Россия теперь даже говорит, что они вообще не являются частью этого процесса. Они говорят, что они здесь не при чем и, конечно, мы знаем, что это неправда.

Что это означает? Что все остановлено и заморожено. Это очень печально. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ находится там, чтобы постараться стабилизировать ситуацию, чтобы Минские соглашения могли продвинуться вперед. Они подвергаются преследованию, им не дают работать. Только сегодня утром я видел камеру, которая была установлена миссией ОБСЕ, чтобы просто наблюдать удаленно, что происходит. Ее расстреляли, чтобы эта камера не могла сделать фотографии. Факт в том, что процесс мирного урегулирования не продвигается. К несчастью.

Я читал ваши заявления о нарушении прав человека в Украине. Есть ли у вас какие-то рекомендации или понимание, в правильном ли направлении двигаются власти Украины в связи с конфликтом?

В первую очередь мы всегда выступаем за поддержку Украины на пути к свободе и демократии. Мы хотим быть уверены, что у них есть возможности противодействия коррупции, криминалу. Мы поддерживаем Украину, как независимое государство. Также, как мы поддерживаем Грузию или любую другую страну. Мы поддерживаем все эти принципы.

Но важно, что мы должны быть очень обеспокоены правами человека [в зонах конфликта]. Не просто потому, что это права человека, но потому, что люди могут жить в демократической стране, управлять своей страной, когда там есть свободные и честные выборы. Люди не должны бояться проснуться ночью от стука в дверь.

Это старая история, которая должна закончиться. Но это происходит до сих пор. К примеру, преследование крымских татар. Некоторых из них арестовывают и принудительно отправляют в психиатрические лечебницы – это старый способ посягательства на права людей, террора и создания страха в обществе в Крыму. И есть, еще раз, проблема призыва. Вы не можете просто взять тысячи молодых людей и затащить их в армию другой страны, чтобы потом отправить их куда-то служить чужой стране. Это нарушение Женевской конвенции.

Эти вещи распространяют террор в обществе. Уберите террор, уберите силу, дайте людям самим решать свою судьбу. США будут это только поддерживать.

Но должны же быть какие-то последствия? Было общее соглашение, утвержденное всеми сторонами. Оно не выполнено. Что может делать ОБСЕ или США, какие шаги предпринимать, чтобы все стороны выполняли то, на что согласились?

Есть санкции против России за нарушения в восточной Украине. Есть отдельные санкции за аннексию Крыма. Эти санкции, к сожалению, действуют. Честно говоря, я не думаю, что кто-то хочет вводить санкции против России. Я думаю, если бы народ России смотрел в будущее, а не в прошлое, американцы были бы очень дружелюбными людьми. Мы никак не заинтересованы в конфликтах с народом России или даже властями России. Но пока существует подход вторжения в другие государства, это создает нестабильность, которая может привести к конфликту по всей Европе.

Я смотрел ваше интервью, которое вышло в декабре. Вы говорите, что Россия должна быть в ОБСЕ, что Россия – партнер, что вы общаетесь с Послом России в ОБСЕ и он приятный человек. Мне интересно – Сирия, Венесуэла, Украина, Грузия… Как может такая власть (я не говорю о простых россиянах) быть каким-то ценным партнером для авторитетной международной организации, где, как я понимаю, демократические страны что-то обсуждают? Это власть демократического государства для вас, к примеру?

Одна из позитивных сторон ОБСЕ в том, что страны могут общаться с Россией в рамках этой международной организации на равных. Российскому правительству тоже нравится быть частью ОБСЕ, так как это возможность участия в общих процессах с другими государствами. США являются частью ОБСЕ, так как мы можем помочь обеспечить стабильность в Европе.

Но принципы Заключительного Акта обязаны соблюдаться. Это демократия, права человека, возможность людей жить без страха.

Но именно этого всего нет в России. Все эти принципы никак не связаны с Россией. Вы сказали, что ОБСЕ – хорошая платформа говорить с российским народом. Но речь не о народе, а о правительстве. Не придает ли участие в формате ОБСЕ законности властям, которые обвиняются в оккупации, войнах, нарушении прав человека в самой России?!

ОБСЕ – это международная платформа. Россия – часть этой платформы. Это возможность говорить с представителями российского правительства.

Власть России заявляет, что НАТО представляет какую-то угрозу… Насколько я знаю, НАТО – это полностью оборонительный союз. Как вообще кто-то может когда-либо предположить, что НАТО может захотеть напасть на Россию? Этому нет никаких доказательств. Но все же есть НАТО, и Россия не является частью этого Союза. Есть Евросоюз – группа европейских стран, которая, в основном, занимается экономическими вопросами. Россия не является частью и этого Союза. ОБСЕ – это площадка, работа которой концентрируется на европейской и евразийской безопасности, где люди могут говорить и пытаться находить пути развития вместе. В этом преимущество ОБСЕ.

Вы только что упомянули НАТО. Как мы знаем из российских СМИ, учения НАТО, которые проводятся каждый год, – это большая угроза границам России. Даже министерство обороны России об этом заявляет. Вы считаете, что это не так?

НАТО – не угроза. Ничего не происходит, что можно было бы считать агрессивными действиями против России или нападением. Ничего. Это даже представить невероятно, что может быть какая-то атака или вторжение против Российской Федерации. Это на Грузию напали. Это в Грузии размещены российские солдаты, чтобы не дать стране выбирать свое будущее. Но они уйдут рано или поздно. Это абсолютно понятно. Грузия хочет быть суверенной страной и определять свое будущее.

Грузия и Украина ждут от международных организаций, таких как ОБСЕ, конкретных шагов, а не только заявлений. Какими они могли бы быть, чтобы позже мы смогли оценить эти шаги?

ОБСЕ – не военная организация. Даже если бы она такой была, у нее не было бы никакого интереса нападать на Россию. Ситуация простая. После падения советской империи, было несколько стран, которых силой удерживали. Эти страны стали свободными и независимыми. Посмотрите на страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония, которые, кстати, сейчас тоже под серьезным давлением со стороны России - это народы, которые хотят быть независимыми. То же касается Польши, Румынии, Словакии… И дальше Кавказ – Грузия. Все эти страны хотят защищать свое будущее и быть независимыми. Даже центрально-азиатские страны независимы. Они тоже были в Союзе. Все эти страны больше не хотят быть частью той страны. Ее и не существует сейчас... Они хотят быть независимыми и это базовый принцип ОБСЕ…

…Но ОБСЕ может подготовить резолюцию по текущим нарушениям?

Конечно. ОБСЕ - США и наши союзники - мы говорим об этом все время. Важно сказать пару слов о дипломатии. Дипломатия - не про то, чтобы все время начинать войны, вторжения или сражения. Дипломатия – это установление базовых принципов, следование этим принципам и вовлечение людей, граждан разных стран, в то, чтобы следовать этим принципам. Принципы Заключительного Акта доступны в интернете для любого человека. Можно прочитать и понять, в чем они заключается. И они действовали между Россией и западными соседями, включая США, какое-то время. В лучшие времена.

Дипломатия – это говорить то, что правильно. И доносить до людей отчетливо, что существует путь свободы. И что у людей есть право на эту свободу в будущем. Свободу для них самих. И пока вы отстаиваете эти принципы, вы даете надежду и вдохновение этим людям, что есть надежда на лучшее будущее для них самих и их детей. Я лично желаю этого и народу самой России. Я уверен, что в долгосрочной перспективе народ России ждет гораздо лучшее будущее.

В последнее время я задаю представителям США один и тот же вопрос: Почему США считают, что нужно поддерживать такие страны, как Украина и Грузия, включая финансовую помощь? Мы все время слышим, что это из-за того, что эти страны находятся рядом с Россией.

Это страны, которые столкнулись с посягательствами со стороны России. Это страны, в которые Россия вторглась. Где Россия поддерживает несуществующие страны внутри границ этих государств. Поэтому США поддерживают стремления свободны людей, будь то грузины или украинцы.

Но не только этих стран. Простой ответ: США вовлечены в обеспечение стабильности в Европе не только потому, что от этого зависит безопасность нашей страны, но всех наших друзей по всей Европе. У Европы есть история, когда были конфликты. Не в интересах США, чтобы такое повторилось. Наша цель здесь – продвигать безопасность, свободы, и еще раз безопасность. Не только в странах Западной Европы. Стремление к свободе – в сердце каждого человека, где бы он ни находился. В Западной Европе. В Восточной Европе. В Украине и Грузии. И я уверен, что это стремление есть в сердцах российского народа. Я очень оптимистично смотрю на будущее всей Европы. И США, я надеюсь, смогут помочь создавать это лучшее будущее. В этом наша цель.

Егор Куроптев

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.