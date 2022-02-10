Чтобы студенты оставались в Украине, необходимо создавать рабочие места с достойной зарплатой, отметил политик.

Для того, чтобы уменьшить трудовую миграцию украинской молодежи за границу, государство должно содействовать развитию бизнеса, созданию новых предприятий и рабочих мест с достойной зарплатой. Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Чтобы студенты оставались в Украине, нужно, чтобы кто-то в государстве захотел все же пойти навстречу украинцам. Должны создаваться рабочие места с достойной оплатой труда. А для этого должна быть стабильность, благоприятная внутренняя экономическая ситуация, рост ВВП, выгодное конкурентное положение украинских продуктов на отечественном и внешнем рынках.

Все это возможно при одном простом условии: сниженные налоги, адекватные рыночным ценам энергоносители, отсутствие коррупции, давления на предпринимателей, возможность развития, приоритет своему — украинскому. Тогда будет расти спрос, ВВП, будет увеличиваться количество предприятий, а соответственно - расти и спрос на молодых специалистов. И они не поедут за границу, а будут работать на сильную экономику нашего государства!" — отметил Игорь Палица.

Как сообщалось ранее, на неделе депутатская группа "Партия "За майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о снижении НДС на продукты до 0% и услуги ЖКХ до 7% к концу года. По словам Игоря Палицы, это сохранит конкурентоспособность украинских производителей после того, как с 1 июля в странах Европы начнет действовать нулевая ставка НДС на продукты питания.