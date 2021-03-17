Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя ОП.
Об этом информирует пресс-служба главы государства.
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Соответствующий указ № 101/2021 Зеленский подписал 17 марта.
Согласно опубликованной декларации на сайте ОП, Брусило занимал должность заведующего отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента еще со времен Порошенко.
Брусило был ответственен за подготовку встреч, официальных приемов Зеленского.
В интервью Lb.ua Брусило пояснил, что протоколом начал заниматься с 2002 года после окончания КНУ имени Тараса Шевченко.
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