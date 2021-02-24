За соответствующее решение проголосовали 83 депутата.

Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года.

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Соответствующее решение было принято сегодня во время очередной сессии, которая транслировалась онлайн.

За досрочное прекращение полномочий Кернеса проголосовали 83 депутата.

Смерть Кернеса

4 ноября 2020 года Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике «Шарите», где он находился с сентября после подтверждения диагноза.

В связи с его смертью в Харькове должны быть назначены перевыборы мэра.

В январе комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил обратиться в Харьковский горсовет, чтобы она предоставила свое решение о принятии к сведению факта смерти Кернеса.

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Автор: Светлана Макринская