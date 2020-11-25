22 октября Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении двух лиц и одного учреждения, которые были ответственными или участвовали в кибератаке в апреле и мае 2015 года.

Украина и еще 6 стран присоединилась к санкциям ЕС, введенным против руководителя разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России за кибератаку на немецкий Бундестаг.

Об этом говорится в декларации вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

В частности, 22 октября Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении двух лиц и одного учреждения, которые были ответственными или участвовали в кибератаке на Федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, которые являются членами европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС" - отметили в ЕК.

Следовательно, эти страны должны согласовать свою национальную политику с соответствующим решением о расширении санкций.

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В свою очередь, Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих стран.

Санкции Евросоюза против России

22 октября Европейский Союз ввел санкции против руководителя Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Костюкова и офицера военной разведки Дмитрия Бадина.

Также ограничительные меры введены против 85-го Главного центра специальных служб ГРУ ГШ ВС РФ.

Ранее правоохранительные органы Германии выдали международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаках Бундестага по заказу России в 2015 году.

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Автор: Виталий Саенко