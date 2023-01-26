Вывести пропаганду на чистую воду удалось довольно просто: при обзвоне местных сервисов по доставке еды ни один из них не пожаловался на проблемы с поставкой продуктов.

Россия не гнушается самой гадкой медиаложью даже тогда, когда правда очевидна. Народный депутат Украины Владимир Крейденко проверил очередной пропагандистский нарратив о якобы голоде в Карабахе из-за протестов экоактивистов на Лачинской дороге. Ложные новости об этом начали появляться в контролируемых Россией армянских СМИ.

Вывести пропаганду на чистую воду удалось довольно просто: при обзвоне местных сервисов по доставке еды ни один из них не пожаловался на проблемы с поставкой продуктов, рассказывает Прямой канал.

12 декабря экоактивисты в Карабахе начали мирную акцию протеста на автодороге, которая пролегает через г. Шуша. Люди выступают против эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории, которая принадлежит Азербайджану, но находится под временным контролем РФ. Участники акции не препятствуют движению транспорта и не совершают никаких противоправных действий, однако их пытаются обвинить в создании голода и гуманитарной катастрофы.

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Народный депутат Украины, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Владимир Крейденко продемонстрировал, как работают кремлевские пропагандистские кейсы на территории Азербайджана. Он организовал заказ еды в ресторанах г. Ханкенди, столицы Карабаха, которое армяне называют Степанакерт, чтобы продемонстрировать, что никакого голода там и близко нет.

"Мы можем видеть социальный эксперимент, сейчас он распространяется в ютубе, где активисты заказывают еду, и у них все получается, нет никакой гуманитарной катастрофы", – отмечает депутат.

Ложной является и информация о том, что в регионе начали вводить ограничения в работе заведений общественного питания в связи с якобы нехваткой продовольствия и экономией энергии. На видео из расследования, о котором вспоминает Владимир Крейденко, видно, что местные заведения общественного питания в городе Ханкенди предлагают широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают без ограничений во времени и количестве посетителей.

Зато настоящую гуманитарную катастрофу, которую устроила сама же Россия, сейчас весь мир может наблюдать на временно оккупированных территориях Украины.

"Мы видим кучу смертей, мы видим гуманитарную катастрофу, разбитые жилые дома, инфраструктуру – все это как раз результат контроля и захода РФ на территорию независимой страны", – отмечает Крейденко.

Сейчас Азербайджан сопротивляется любым попыткам Российской Федерации расшатать ситуацию в регионе и поддерживает Украину в борьбе за демократические ценности свободного, цивилизованного мира.