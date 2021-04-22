22 апреля НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский отреагировал на объявление его сына Игоря Гладковского в розыск.

Об этом говорится в заявлении корпорации "Богдан", основателем которой является Гладковский.

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"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора должно получить правовую оценку – такой была реакция господина Гладковского на события последних суток", – говорится в сообщении "Богдан".

Отмечается, что Гладковский подает на НАБУ в суд.

Что предшествовало

НАБУ объявило в розыск одного из восьми подозреваемых в деле "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского.

По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За это Гладковский-младший получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Что известно о деле Гладковского

17 октября 2019 НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью и служебным положением) и ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству было нанесено более 10,62 млн грн убытков. Кроме того, как заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн. В октябре за Гладковского внесен залог, он вышел из СИЗО.

Кроме того, Гладковский является фигурантом других уголовных производств.

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Автор: Яна Ставская